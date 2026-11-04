Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El chocolate artesanal tendrá su gran fiesta en Heredia con el primer Festival de Cacao y Chocolate de Especialidad de Costa Rica, que se realizará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

La sede será el Edificio de Emprendimiento del Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia.

La actividad reunirá a chocolateros costarricenses, organizaciones cacaoteras y especialistas interesados en conocer qué hay detrás de una barra de chocolate, desde el cultivo del cacao hasta los procesos que determinan su sabor y calidad.