El periodista William Bonilla visitó el mercado de Alajuela junto al tradicional cartel amarillo del segmento “Quéjese”, donde los vecinos aprovecharon para expresar sus principales inquietudes.

Durante el recorrido, comerciantes y compradores compartieron sus opiniones sobre los servicios municipales, el tránsito y la limpieza del lugar.

La iniciativa busca visibilizar las necesidades cotidianas de los ciudadanos. En medio del bullicio del mercado, las voces locales se hicieron sentir con respeto y humor. El espacio fomenta la participación ciudadana y el contacto directo con la comunidad alajuelense.