El cacao puro, un superalimento ancestral que mejora ánimo y energía

El cacao puro es un superalimento ancestral con alto contenido de antioxidantes, magnesio y teobromina que beneficia al corazón y al estado de ánimo.

Salomón y Rachel Leiderman de Cacao Cartel invitan a probar la esencia del cacao en preparaciones cremosas que potencian el sabor con ingredientes naturales.

Una bebida de chocolate mejora el ánimo y proporciona energía natural, mientras que las especialidades como tabletas, trufas y bocados artesanales resaltan las propiedades de este fruto milenario.