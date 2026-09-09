El baile se apodera de Giros con este dúo dinámico

La música los une y el baile es su gran pasión, y hoy tres jóvenes bailarines llegan al programa para demostrar que el talento también se puede compartir desde pequeños.

Rodney, Bryan y Shelsy, acompañados de su amiga Shelsy Alfaro, explican que llevan varios años bailando y que han aprendido a combinar sus estudios con su pasión por el baile.

Los jóvenes artistas comparten cuánto tiempo llevan practicando, los estilos que bailan y cómo logran mantener el equilibrio entre el ensayo y las responsabilidades escolares, inspirando a otros niños a seguir sus sueños.