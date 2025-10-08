El aumento del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) ha generado dudas entre los conductores sobre si esto se traducirá en un marchamo más costoso. Sin embargo, analistas señalan que el ajuste no necesariamente incrementará el precio total, ya que responde al alza en los accidentes de tránsito.



La cobertura del SOA no se actualizaba desde 2016 y se mantiene en 6 millones de colones, un monto que resulta insuficiente para cubrir los gastos médicos e incapacidades derivados de los siniestros viales. Estos gastos han alcanzado los 51 mil millones de colones, según datos recientes.



La modificación busca equilibrar los costos asociados a los accidentes, garantizando que las pólizas respondan adecuadamente a las necesidades actuales sin afectar significativamente el bolsillo de los contribuyentes.