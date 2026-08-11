El artista tico que convierte mascotas en obras de arte

Benjamín, un joven artista costarricense, ha encontrado en los retratos de mascotas una forma de expresión que cautiva por la ternura y el realismo de sus trazos.
Desde sus años escolares, cuando pasaba “rayando” cuadernos con dibujos de Goku para sus compañeros, el arte ha sido una constante en su vida, aunque fue después cuando decidió enfocarse en el retrato animal.
La falta de tecnología en esa época, según relata, incentivó aún más su habilidad manual y su pasión por el dibujo, que hoy lo lleva a inmortalizar la esencia de perros y gatos en cada obra.