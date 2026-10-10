Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El arte que transforma globos en increíbles figuras reunió a expertos nacionales e internacionales en el primer Encuentro Internacional de Globoflexia en Barrio México, San José.

Fabián Chen, organizador del evento Costa Rica JAM 2026, junto a su esposa Miel Hernández, busca que esta habilidad llegue a más personas y cambie vidas.

El instructor profesional William Martínez, conocido como Winnie New Star, demostró que los mejores globoflexias crean figuras complejas en menos de tres minutos.