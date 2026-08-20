El apellido del padre podría dejar de ir primero en Costa Rica

Una tradición que por generaciones ha colocado primero el apellido del padre podría cambiar en Costa Rica. Un nuevo proyecto de ley busca que los progenitores puedan decidir de común acuerdo cuál apellido llevará primero su hijo.

¿Cómo funcionaría?

La iniciativa plantea que, antes de inscribir el nacimiento, ambos progenitores puedan negociar si el apellido de la madre o el del padre ocupará el primer lugar.

El diputado que impulsa el proyecto asegura que la normativa actual responde a una visión histórica y machista y que la reforma permitiría reconocer en igualdad de condiciones el papel de ambos progenitores.

Opiniones de los costarricenses

La propuesta genera opiniones distintas entre quienes consideran positivo que los padres puedan decidir el orden de los apellidos y quienes creen que debe mantenerse la tradición actual.

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Algunas personas consultadas también señalaron que el cambio representaría un reconocimiento al papel de las madres dentro de las familias.

Sala Constitucional se pronunció

En 2024, la Sala Constitucional determinó que imponer el apellido paterno en primer lugar es contrario a la Constitución y responde a una raíz patriarcal.

El proyecto también toma en cuenta la realidad de comunidades indígenas como los pueblos bribri y cabécar, donde existe una tradición matrilineal y el vínculo con la madre tiene un papel fundamental en la pertenencia familiar y cultural.

¿Que pasaría si los padres no se ponen de acuerdo?

La propuesta establece que, si los progenitores no logran llegar a un acuerdo sobre cuál apellido debe ir primero, el Registro Civil realizaría un sorteo para determinar el orden.

Además, una vez definido el orden para el primer hijo, este deberá mantenerse para los siguientes hijos de la misma pareja.

El proyecto ahora deberá avanzar en el proceso legislativo para determinar si finalmente se convierte en ley.