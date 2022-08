Desde finales del mes de julio pasado, Raúl Araiza no se había presentado a laborar como parte del cuadro de conductores de Hoy, lo que desató múltiples especulaciones, pues mientras algunos aseguraron que El negro se encontraba tomando vacaciones, otros más fueron más suspicaces.

Incluso circuló la versión en redes sociales de que el famoso actor y conductor había recaído en las adicciones que ya ha reconocido haber padecido en el pasado. Sin embargo, al poco tiempo la revista TVNotas publicó que Araiza se había internado voluntariamente en una clínica de rehabilitación para “reafirmar” su abstinencia y vivir un periodo de reflexión.

Esa versión fue confirmada por el mismo Negro, pues este 22 de agosto el presentador reapareció en el matutino de Televisa, esto luego de que hace unos días compartiera en su cuenta de Instagram una historia donde se le ve en medio de una sala de gimnasio, con ropa deportiva y la leyenda “Sólo por hoy”, lo que causó revuelo al ser un lema distintivo de la organización Alcohólicos Anónimos.

Ahora el conductor se sinceró con sus compañeros y los televidentes sobre su estado de salud y los motivos que lo llevaron a alejarse de las cámaras y el ojo público por más de un mes.

Raúl Araiza, renovado y con buen ánimo, confirmó que sufrió una fuerte tentación por recaer en el consumo del alcohol, pero pudo frenarla a tiempo cuando cayó en cuenta de que su conducta errática. Así se refirió a sus impulsos de consumo:

“Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos”, narró el actor de La desalmada.

Araiza atribuyó su propensión a la recaída en el consumo de alcohol y otras sustancias a una incapacidad de poder manejar sus sentimientos y a algunos problemas emocionales desarrollados en su infancia, por la ausencia de una figura paterna.

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre, y como lo decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, confesó ya entre lágrimas al referirse a su padre, el fallecido actor Raúl Araiza Cadena, quien perdió la vida en 2013 a causa de cáncer.

“Sigo luchando por entender el porqué me mandaron a mí y a mi hermano no, por qué hizo comparaciones con mi hermano, claro no tiene la culpa el gordito”, dijo en referencia a su hermano, el también actor Armando Araiza.

El famoso de 57 años reveló que el efecto del alcohol en su organismo lo condujo a buscar cada vez más un consumo frecuente: “Yo llego y tengo contacto con la sustancia y dije ‘De aquí soy’ y me dio expresión, me dio ser extrovertido, me dio bailar, jugar, se volvió mi mejor amigo”.

Conmovido ante sus confesiones, Araiza expresó que, pese a que su labor al frente de Hoy es mantener una actitud positiva y mantenerse alegre a cuadro, tras bambalinas puede ser que esté atravesando por un “bajón” emocional.

“Si no quieres sufrir, pide ayuda a los profesionales, el chiste es no tragártelo porque un día va a explotar, yo entré a este lugar con apoyo de ustedes, pero había compañeros que entraron perdiendo todo…” , mencionó refiriéndose a sus compañeros de emisión.