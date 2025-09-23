Un total de 411 personas murieron a causa de accidentes de tránsito en la carretera en lo que va del año.

La Cruz Roja confirmó que, la mayoría fueron producto de colisiones con un número de 250 víctimas. Asimismo, precisó que se han atendido un total de 2,183 heridos en este 2025.

Una de las causas principales sería el exceso de velocidad por parte de los conductores. El caso más reciente, se dio en los Chiles, donde una camioneta y una motocicleta colisionaron, las víctimas en condición grave fueron llevadas al hospital.