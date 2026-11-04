“El Adolorido”: una canción que ya tenía historia antes de Antonio Aguilar

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“El Adolorido” fue compuesto por Alfonso Esparza Oteo, uno de los autores importantes de la música popular mexicana del siglo XX. La obra existía desde mucho antes de que Antonio Aguilar la incorporara a su repertorio.

La interpretación de Aguilar ayudó a mantener viva la canción y permitió que nuevas generaciones siguieran conociéndola. De esta manera, su voz no solo popularizó temas propios, sino que también ayudó a conservar parte del cancionero tradicional mexicano.

Ahora Brandon Mongrillo tendrá la misión de continuar esa cadena y llevar “El Adolorido” a una nueva generación desde el escenario de La Voz del Más Allá.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.

Imagen extraída de El Sol de Mexico