El actor estadounidense Jonathan Majors fue detenido este sábado en Nueva York acusado de estrangulamiento, agresión y acoso, de acuerdo con información de la Policía local.

Las autoridades indicaron que el protagonista de las recientemente estrenadas “Creed III” y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, estuvo involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años.

“La víctima informó a las autoridades que había sido agredida”, dijo un portavoz de la Policía de Nueva York en un comunicado. “Los agentes pusieron al hombre de 33 años bajo custodia hasta la noche de este sábado. La mujer sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable.”

Según fuentes vinculadas a este incidente, la víctima es la actual novia de Majors y ambos habrían tenido una discusión mientras regresaban a casa desde un bar de Brooklyn, así lo reseñó el portal TMZ.

Versiones preliminares aseguran que la supuesta novia del actor lo confrontó por unos mensajes en su celular de otra mujer. Al verse descubierto, Majors manifestó su enojo agarrándole la mano y propinándole una bofetada. Según el citado medio, el hombre también puso sus manos alrededor del cuello de la víctima para tratar de estrangularla.

Un representante del actor negó el incidente.

“No ha hecho nada malo”, dijo en un correo electrónico enviado a la agencia de noticias Associated Press. “Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”, añadió.

Majors es una de las estrellas de más rápido ascenso en Hollywood. Tras irrumpir en 2019 con “The Last Black Man in San Francisco”, Majors ha protagonizado “Da 5 Bloods”, “The Harder They Fall” y el año pasado “Devotion”. También protagoniza la reciente entrada en el Festival de Sundance “Magazine Dreams”, que Searchlight Pictures estrenará en diciembre.

“Creed III” ganó 58 millones de dólares al estrenarse en 4.007 salas en Norteamérica. Los analistas habían calculado que recaudaría unos 30 millones. El primer “Creed” debutó con 29 millones en 2015 y “Creed II” debutó con 35 millones en 2018.

Esta fue la más costosa de todas las películas “Creed”, pues se reportó que su presupuesto de producción fue de unos 75 millones de dólares, comparado con las anteriores que fueron de 35 millones y 50 millones.

Jonathan Majors nació en Lompoc, California el 7 de septiembre de 1989 y ha recibido nominaciones a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actuación Revelación Masculina en los 20º premios anuales Black Reel, además obtuvo una nominación a Mejor Actor Masculino de Reparto en los 35º Premios Independent Spirit.

(Con información de The Associated Press)