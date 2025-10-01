Escrito por: Eduardo Troconis.

El próximo 7 de octubre marcará un antes y un después en la situación judicial del exmagistrado Celso Gamboa. En una misma jornada, se resolverán dos procesos determinantes para su futuro: la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos y el juicio en su contra por el delito de uso de documento falso.

Coincidencia de fechas que complica la defensa

La abogada defensora de Gamboa explicó que la coincidencia de ambas resoluciones el mismo día genera un serio inconveniente:

La defensa solo contará con tres días para preparar la apelación en caso de que se conceda la extradición.

en caso de que se conceda la extradición. El expediente incluye más de 400 páginas de alegatos , lo que hace más compleja la respuesta en un tiempo tan reducido.

, lo que hace más compleja la respuesta en un tiempo tan reducido. La defensa no espera un fallo “objetivo” en el proceso de extradición, lo que incrementa la tensión de cara al 7 de octubre.

Dificultades logísticas y procesales

Según lo manifestado por la defensa, el panorama se complica aún más por razones prácticas:

La resolución podría darse fuera de horario hábil, lo que limitaría la capacidad de reacción inmediata.

La defensa también señaló problemas de ingreso y acceso a la información, lo que afecta su estrategia.

“De todas formas iba a ser complejo, porque no podemos anticiparnos a lo que vaya a decir el juez”, señaló la abogada.

Escenario incierto para el exmagistrado