El 19 de octubre los magistrados de la Corte Suprema decidirán si el Fiscal General es reelecto

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El próximo lunes 19 de octubre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidirán si el fiscal general, Carlo Díaz, va a ser reelecto por cuatro años más en su cargo.

Díaz necesita 12 votos de los 22 magistrados para continuar al frente del Ministerio Público, y un reciente cambio en la ley hace posible su reelección sin necesidad de un concurso.

La decisión se tomará en medio de un contexto de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y el futuro del fiscal general es uno de los temas más esperados en el ámbito judicial.