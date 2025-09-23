En menos de una semana, Brandon Aguilera enfrentó a los dos equipos más grandes del fútbol portugués.

El tico disputó todos los minutos ante Porto y Benfica, sin embargo, la suerte no le sonrió tanto al volante creativo.

Los resultados

Primero enfrentó al Porto, el pasado viernes 19 de setiembre. La victoria fue para el cuadro visitante en aquel momento, poco pudo hacer el tico, que, según el sitio Sofascore, tuvo un 6.6 de calificación general en el partido, solo por debajo de su compañero en el mediocampo.

La tarde de este martes fue protagonista en el debut para el mítico José Mourinho al mando del Benfica. El resultado no fue malo, lograron un punto de visitantes en el estadio Da Luz.

La situación del Río Ave

Desde que comenzó la liga portuguesa, el equipo de Aguilera no logró ganar un solo partido. Acumula cuatro empates y dos derrotas, que lo colocan en la casilla 14 de la clasificación general.

Kevin Chamorro también forma parte del club, sin embargo, no tuvo mayor participación en lo que va de la temporada, pues el polaco Cezary Miszta se adueñó de la portería.