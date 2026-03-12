Ejercicios simples para mejorar la concentración y desarrollar nuevas habilidades

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Ejercicios simples, como los que presenta la master Cindy Jiménez Vega, permiten poner a prueba la concentración y desarrollar nuevas habilidades en personas de todas las edades.

La especialista en estimulación y desarrollo humano detalla actividades prácticas como el balance de globos o la carrera sentado con papel periódico.

Estas dinámicas, explicadas por Jiménez, “mejoran la precisión y también ofrecen una forma entretenida de mantener la mente alerta”, comenta.