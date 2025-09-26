El doctor Diego Umaña,, experto en rehabilitación, enfatiza que fortalecer los músculos del dorso y las piernas es fundamental para quienes pasan largas jornadas sentados o de pie, pues reduce dolores e hinchazón.

Para ello, sugiere realizar un ciclo de ejercicios prácticos en casa por las noches, utilizando incluso elementos sencillos como una sábana que permite hacer rutinas en familia.

Además, existen movimientos específicos que pueden ejecutarse cómodamente sentados mientras se ve televisión, haciendo del cuidado una actividad integrada a la rutina.