Efectos secundarios de los antidepresivos: cuándo pedir orientación

Los antidepresivos pueden causar efectos desagradables que, para muchas personas, se alivian a las pocas semanas, pero en algunos casos se vuelven persistentes.

El Dr. Osvaldo Farías Garita, psiquiatra, señala que 1 de cada 3 pacientes abandona el tratamiento debido a efectos como náuseas, malestar estomacal o embotamiento afectivo.

El especialista explica que estos medicamentos se recetan para depresión moderada a grave y ansiedad intensa, y que existen opciones como ajustar la dosis o cambiar el fármaco para mantener el tratamiento sin que los efectos secundarios sean insoportables.