Efectos por el Fenómeno de El Niño tendrían su pico máximo durante tres meses

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Los efectos por el Fenómeno de El Niño ya alcanzan una intensidad histórica y tendría su pico máximo entre noviembre y el mes de enero.

¿Qué provocarán los efectos por el Fenómeno de El Niño?

Estas condiciones provocarán que la temporada de lluvias de este año finalice con déficits en el Pacífico y en el Valle Central.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias en el Pacífico Norte y Central disminuyeron entre un 37% y un 43%, mientras que en el Valle Central disminuyeron un 27%.

¿Qué se espera en la época seca?

Además, se espera en la época seca temperaturas en el aire entre los 2° por encima de lo normal.

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