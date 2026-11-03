EE. UU. realiza sus elecciones de medio período

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Estados Unidos celebra este martes sus elecciones de medio periodo, en las que se definirá quiénes tomarán el control del Congreso por medio de la renovación de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

Estos comicios, que sirven como un indicador del grado de satisfacción con el gobierno de Donald Trump, definirán leyes clave con impacto global y en Costa Rica, como la aplicación de aranceles y las políticas presupuestarias.

Con una aprobación del 37 % para el mandatario según encuestas recientes, los primeros resultados estarán bajo la expectativa de si los republicanos mantienen el control o si los demócratas logran la mayoría en un proceso que también tiene implicaciones para la inversión extranjera.