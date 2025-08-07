La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Gobierno de Donald Trump aumentó a USD 50 millones la recompensa por información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el doble de la cifra anterior, que eran USD 25 millones.

Bondi aseguró que Maduro colabora con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y generar violencia en territorio estadounidense. Según datos de la DEA, se han incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas al mandatario y sus aliados, así como activos por más de 700 millones de dólares.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE



El Departamento de Justicia ofrece $50 millones por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/ymx4G4WBjI — UHN Plus (@UHN_Plus) August 7, 2025

Maduro enfrenta en EE.UU. acusaciones por conspiración narcoterrorista y tráfico internacional de cocaína desde 2020. Pese a ser declarado ganador de las elecciones de 2024 por el Consejo Nacional Electoral venezolano, organismos internacionales respaldaron conteos alternativos que daban la victoria al opositor Edmundo González Urrutia, quien debió exiliarse en España tras recibir amenazas y una orden de arresto del régimen.