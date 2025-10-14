Estados Unidos confirmó la destrucción de una embarcación narco frente a las costas de Venezuela, en una operación internacional donde perecieron seis presuntos narcotraficantes.

El presidente Donald Trump anunció mediante su plataforma Truth Social que el secretario de Guerra autorizó este ataque letal, el cual se ejecutó en aguas internacionales durante la mañana de este miércoles.

Los servicios de inteligencia estadounidenses, que habían monitorizado la nave, determinaron que la embarcación transportaba narcóticos y mantenía vínculos con redes narcoterroristas.