Educación Vial dio inicio a las pruebas teóricas separadas para obtener la licencia de moto, aplicando por primera vez dos manuales distintos que diferencian los contenidos para motociclistas y conductores de vehículos livianos.

Las primeras personas realizaron el examen exclusivo en la sede de Paso Ancho, donde antes el manual era conjunto y ahora aborda técnicas específicas de manejo y mantenimiento para prevenir accidentes, justo cuando aumentan los choques graves en los que se ven involucrados motociclistas.

La nota mínima para aprobar es del 70%, y quienes superaron la prueba teórica antes de febrero podrán usar ese resultado para optar por la prueba práctica de moto o carro durante todo el año.