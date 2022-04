Sheeran y sus coautores de Shape Of You, John McDaid de Snow Patrol y el productor Steven McCutcheon, siempre negaron haber copiado la canción de 2015 Oh Why de Sami Chokri.

Chokri, un artista del grime que actúa bajo el nombre de Sami Switch, y su coguionista Ross O’Donoghue, afirmaron que un gancho “Oh I” en Shape Of You es “sorprendentemente similar” a un estribillo “Oh Why” en su canción.

Esta mañana (6 de abril) un juez del Tribunal Superior falló a favor de Ed Sheeran y su equipo. El juez Zacaroli concluyó que Sheeran “ni deliberadamente ni inconscientemente” copió una frase de Oh Why al escribir Shape of You.

Durante un juicio de 11 días en Londres el mes pasado, Sheeran negó que “tome prestadas” ideas de compositores desconocidos sin reconocimiento e insistió en que “siempre trató de ser completamente justo” al dar crédito a las personas que contribuyen a sus álbumes.

El cantante le dijo a la corte que estaba tratando de “limpiar mi nombre” y negó haber usado el litigio para “intimidar” a Chokri y al Sr. O’Donoghue para que abandonaran la disputa por los derechos de autor.

Chokri dijo en el juicio que se sintió “robado” por la estrella de la música y quedó “conmocionado” cuando escuchó Shape Of You por primera vez en la radio. Los expertos en musicología dieron puntos de vista contrastantes en el juicio sobre si la canción tiene “similitudes significativas” o es “característicamente diferente” de Oh Why.

Shape Of You fue un éxito mundial, convirtiéndose en la canción más vendida de 2017 en el Reino Unido y la pista más reproducida en la historia de Spotify.