Ed Sheeran es oficialmente padre de dos hijas. El jueves, el cantante de “Shape of You”, de 31 años, anunció en Instagram que él y su esposa Cherry Seaborn dieron la bienvenida a su segundo bebé juntos, otra hija.

“Quiero que todos sepan que hemos tenido otra hermosa niña. Los dos estamos muy enamorados de ella y estamos encantados de ser una familia de 4“, escribió el músico junto a una dulce foto de un par de escarpines blancos de bebé encima de una manta marrón.

Sheeran y Seaborn, de 30 años, ya son padres de su hija Lyra Antarctica, a quien dieron la bienvenida en agosto de 2020. En ese momento, anunciaron el nacimiento de su bebé con un dulce mensaje en Instagram:

“¡Hola! Un mensaje rápido de mi parte ya que tengo algunas noticias personales que quería compartir con ustedes… La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de parto, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran ”, escribió el cantante junto a una adorable foto de un par de calcetines de bebé encima de una manta azul y verde.

“Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en las nubes aquí“, continuó el flamante papá. “Esperamos que puedas respetar nuestra privacidad en este momento. Mucho amor y los veré cuando sea el momento de volver, Ed”.

En diciembre, el músico de “Bad Habits” expresó que desde que nació su bebé, finalmente encontró un propósito fuera de la música. Sheeran explicó que su pasatiempo y su carrera siempre han sido la música, que disfruta cuando trabaja y en su tiempo libre. Sin embargo, el artista dijo que ahora Lyra es “más importante” para él.

“Descubrí que realmente no tenía un propósito fuera de [la música] porque cuando me estaba dando un tiempo fijo sin trabajo, no estaba haciendo nada que disfrutara porque me encanta hacer música“, contó. “Y [ser padre] en realidad me ha dado un propósito y algo en la vida que en realidad es más importante que mi trabajo”.