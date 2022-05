La Federación de la Tricolor fue directa y negó responsabilidades en el caso Byron Castillo tras nuevas revelaciones que demostrarían que el jugador no es ecuatoriano y jugó la eliminatoria.

En Ecuador y Chile están expectantes por lo que la FIFA determine por el caso de Byron Castillo, quien sería de nacionalidad colombiana. Ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) habló sobre este polémico tema y señaló que, en el caso de demostrarse irregularidades en su documentación, deberían castigar al futbolista y no a la Tri.

“El Registro Civil realizó una investigación para saber si el jugador violó alguna norma o adulteró algún documento, pero ese proceso se cerró y no existieron indicios de que el jugador cometió un ilícito”, inició Celso Vazconez, el abogado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Sin embargo, lo polémico llegó después, cuando se desentendió del tema. “Si se llega a comprobar que el jugador adulteró documentos, la FIFA tendría que sancionarlo a él, no a la Federación porque en este caso la FEF también sería una víctima . Distinto es lo que ocurrió con Bolivia, que inscribió a Nelson Cabrera de forma errónea, sin cumplir los protocolos”, agregó.

Byron Castillo y la vez que Emelec le rescindió contrato por problemas de documentación

Los problemas de Byron Castillo respecto a su identidad provienen desde hace algunos años. En el 2015, Emelec de Ecuador fichó al defensor en condición de préstamo para esa temporada. No obstante, el cuadro eléctrico decidió rescindirle el contrato debido a irregularidades en su documentación.

Byron Castillo es actual jugador del Barcelona SC. Foto: Cromaclic

“Una vez que han concluido los controles que regularmente aplica el club, en el orden deportivo, médico y legal, la documentación presentada por el jugador, no ha superado los filtros que el club tiene implementados sobre los integrantes de su plantel ”, señaló el club en ese entonces mediante un comunicado.

“El Club Sport Emelec, informa este particular, en especial, que con fecha 28 de julio de 2015, ha procedido a la rescisión del préstamo y devolución del jugador”, agregó.

Byron Castillo fue separado anteriormente de la selección ecuatoriana por su documentación

En el 2017, Byron Castillo también estuvo en medio de la polémica por este tema. El lateral derecho fue separado de la selección ecuatoriana sub-20 a días del inicio del Sudamericano de la categoría,debido a una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de dicho país por irregularidades en su registro.

“La FEF y el cuerpo técnico de la sub-20 resolvieron hoy la desvinculación de los jugadores John Pereira y Byron Castillo. La decisión adoptada por el máximo organismo del fútbol ecuatoriano obedece a su política de transparencia y rectitud de procedimientos”, explicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en dicho año.

Equipo donde debutó Castillo fue sancionado por falsificación de documentos

En 2017, el Sport Norte América fue investigado por el Registro Civil de Ecuador por adulterar la documentación de jugadores para poder inscribirlos en la FEF.

Según el informe emitido por esta entidad estatal, se detectaron varios casos de jugadores de esa escuadra con irregularidades respecto a su identidad. Ante ello, la FEF decidió suspender al mencionado equipo en enero del 2018.

“Los informes están bien sustentados. Tenemos el convenio con el Registro Civil que va en buen camino. Tenemos 6.000 casos . Las irregularidades de jugadores se seguirán dando a conocer”, declaró Jaime Jara, entonces director de la Comisión de Investigaciones de la FEF, en radio Caravana aquel año.

“Tenemos muchos casos de falsificación. El origen de todo está en el club Norteamérica. De ahí se despliegan los casos a más clubes. Norteamérica fue suspendido por los casos de falsificación encontrados ”, agregó el exdirectivo.

¿Qué pasaría con Chile si tienen razón en el caso Byron Castillo?

Si la FIFA falla a favor de la selección chilena, la Roja se vería ampliamente favorecida por los puntos que se le repondrían. Ya que, como se recordará, en los dos duelos por eliminatorias sudamericanas, Byron Castillo estuvo presente ante los mapochos, quienes solo consiguieron un punto de seis posibles. Al entregárseles esos cinco restantes —y los tres goles por cada partido— igualarían en puntos a Perú, pero lo superarían en diferencia de goles.

Es decir, Chile ocuparía el cuarto lugar e iría directamente a Qatar 2022, por lo que la selección peruana igual iría al repechaje .

¿Qué otros países se beneficiarían con el caso Byron Castillo?