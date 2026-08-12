Eclipse total de sol: Siga aquí la transmisión en vivo

Este miércoles ocurre un eclipse total de Sol que tendrá como principal escenario Europa, especialmente la Península Ibérica.

El fenómeno no podrá observarse directamente desde Costa Rica, pero los costarricenses podrán seguirlo mediante una transmisión en vivo.

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Un fenómeno único

La Agencia Espacial Europea (ESA) transmitirá el eclipse en directo desde las 11:30 a. m., hora de Costa Rica, con imágenes y seguimiento del fenómeno.

España tendrá uno de los mejores puntos para observar el eclipse total, un fenómeno astronómico calculado con años de anticipación.

Para quienes estén en Costa Rica, la transmisión de la ESA será la principal opción para seguir el minuto a minuto.