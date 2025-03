Los amantes de la astronomía podrán disfrutar este mes de un espectacular eclipse total de Luna, que ocurrirá entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo. Este fenómeno, conocido popularmente como “Luna de sangre”, se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y otorgándole un característico tono rojizo.

Según los datos astronómicos, el eclipse comenzará el jueves 13 de marzo a las 11:09 p.m. con una fase parcial, momento en el que la sombra de la Tierra empezará a cubrir lentamente la Luna. La fase total, cuando el satélite quedará completamente oscurecido y adquirirá su color rojizo, se dará a partir de las 12:26 a.m. del viernes 14 de marzo.

De acuerdo con la Fundación CIENTEC, la Luna alcanzará su plenilunio (fase de llena) a las 12:55 a.m. del viernes 14 de marzo, justo en medio del eclipse. Antes de esto, la fase de eclipse penumbral habrá comenzado a las 9:57 p.m. del jueves 13 de marzo, seguida por la fase parcial a las 11:09 p.m.

El momento culminante del evento, cuando la Luna esté completamente oscurecida y rojiza, será a las 12:58 a.m. Luego, la fase total finalizará a la 1:31 a.m. y el eclipse parcial concluirá a las 2:47 a.m.

Lo mejor de este evento astronómico es que no se requiere ningún tipo de equipo especial para observarlo. Basta con estar en un lugar con poca contaminación lumínica y sin obstrucciones, como edificios o montañas. Eso sí, las condiciones climáticas serán determinantes: si el cielo está despejado, el eclipse podrá apreciarse sin inconvenientes.

Cuando el eclipse alcance su punto más alto en el cielo, la Luna estará aproximadamente a 401.499 kilómetros de la Tierra. Durante este tiempo, el característico color rojizo se deberá a un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, el mismo efecto que hace que los atardeceres adquieran tonos naranjas y rojos. Este detalle convierte el eclipse en un verdadero espectáculo visual.

Los expertos recomiendan aprovechar esta oportunidad, ya que los eclipses totales de Luna no son frecuentes y brindan una experiencia única para observar la majestuosidad del cosmos.