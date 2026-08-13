Un eclipse solar regaló a millones de europeos una fugaz noche en pleno atardecer, con la alineación perfecta entre la Luna y el Sol proyectando en el extremo norte de Rusia una enorme sombra que se desplazó sobre Groenlandia, Islandia y España hasta desaparecer en el Mediterráneo una hora y media después.

La fase de totalidad tardó menos de dos minutos como máximo en las zonas más afortunadas, lo que convirtió el evento en un espectáculo único para los observadores.

Para los científicos, el evento representa una oportunidad poco frecuente de estudiar la atmósfera del Sol y su capa más externa.