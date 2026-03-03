Eclipse lunar total sorprendió la madrugada del 3 de marzo en Costa Rica

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un eclipse lunar total tiñó el cielo de rojo en la madrugada del 3 de marzo en Costa Rica, es el primero de estos fenómenos astronómicos registrado en el año.

El evento comenzó alrededor de las 2:44 de la madrugada y fue parcialmente visible desde el territorio costarricense antes del amanecer, sin representar ningún riesgo para la salud visual a diferencia de los eclipses solares.

Esta característica lo convirtió en una oportunidad accesible para los aficionados a este tipo de fenómenos, quienes decidieron madrugar para contemplarlo. El fenómeno ofreció un espectáculo poco frecuente que pudo observarse a simple vista desde cualquier punto del país con cielo despejado.