(VIDEO) Familiar de guarda de Ebáis asesinado rompe en llanto al recordarlo

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Entre lágrimas y con profundo dolor, un familiar de José Efraín Agüero Salazar, el guarda de seguridad de 64 años que murió durante una balacera en un Ebáis de Concepción de Alajuelita, recordó al hombre como una persona humilde, trabajadora y dedicada a su familia.

Don José Efraín murió la noche del martes tras quedar en medio de un ataque armado que, según la información preliminar, iba dirigido contra otro hombre que también falleció en el lugar.

“Murió un héroe”

El familiar describió a Don José como un gran esposo, padre y abuelo, además de una persona muy querida por quienes lo conocían.

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“Como una gran persona, humilde, sencillo, trabajador, gran esposo, gran papá, gran abuelo”, expresó mientras rompía en llanto al recordar a su ser querido.

También aseguró que para muchas personas de la comunidad Don José se consideraba un héroe por la forma en que trataba a quienes acudían al centro médico.

Escuchó la balacera

El familiar contó que se encontraba utilizando el teléfono cuando escuchó las detonaciones y recibió la alerta de que Efraín podría haber sido alcanzado por los disparos.

Al llegar al sitio, encontró a su ser querido sin vida.

“Cuando lo vi ahí tiradito, ya estaba sin vida”, relató visiblemente afectado.

Estaba cerca de pensionarse

Según sus allegados, Don José llevaba aproximadamente tres años trabajando como guarda de seguridad en el Ebáis y estaba próximo a pensionarse.

Su muerte ocurrió cuando se encontraba trabajando y, de acuerdo con la información brindada en el reporte, había ingresado más temprano ese día debido a que realizaba horas extra.

El caso es investigado por las autoridades, mientras familiares y vecinos lamentan la muerte de quien describen como un hombre honrado, servicial y muy querido en la comunidad.