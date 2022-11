Inter se impuso por 3-2 frente a Atalanta en el Gewiss Stadium en una nueva jornada de la Serie A y Edin Dzeko fue la figura con un doblete. En lo externo sorprendió, pero el bosnio lo ve como algo normal.

En diálogo con Sky Sport Italia después del encuentro, el delantero del Nerazzurro comentó al respecto: «No estoy sorprendido por mi presente. He estado haciendo esto por más de 15 años. Otros pueden estar sorprendidos, pero yo no».

Con respecto al partido, el atacante analizó: «Comenzamos un poco lentos, pero nos despertamos después de recibir un gol. Atalanta siempre es un equipo peligroso, pero reaccionamos después de ese gol inicial y fue una buena actuación a partir de entonces».

Con un contrato que expira al final de la temporada, muchos se preguntaban si esta podría ser la última temporada de Dzeko para el conjunto de Lombardía, ya que llegó desde Roma el año pasado.

Pero el nacido en Sarajevo mantiene esperanzas de seguir en su actual club. «Tengo contrato hasta junio. Hago lo mejor que puedo, quiero quedarme aquí y continuar, así que veremos qué pasa».

El entrenador de Atalanta, Gian Piero Gasperini, vio a su equipo perder puntos en una situación ganadora una vez más, después tener ventaja con un penal de Ademola Lookman, y admitió que es un tema urgente para mejorar.

8 – Edin #Dzeko , for him today 250th game played in Serie A, has scored 8 goals vs Atalanta: against no team he did better in the top-flight (eight also vs Sassuolo and Bologna). Habit.#AtalantaInter

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 13, 2022

Foto: Getty Images