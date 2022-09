El Inter visitó a Viktoria Plzen en la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League sin Lautaro Martínez ni Romelu Lukaku entre los titulares, pero aparecieron Joaquín Correa y especialmente Edin Dzeko para guiar al equipo hacia el triunfo.

Correa asistió a Dzeko para la apertura del marcador a los 20′ y el delantero bosnio habilitó a Denzel Dumfries para sellar la victoria tras un contragolpe en el segundo tiempo. Lautaro ocupó un lugar en el banco de suplentes e ingresó después del gol del neerlandés, pero no tuvo influencia en el juego.

El atacante de 25 años, ex jugador de Racing, había sido suplente solo en cuatro partidos de la Champions League desde que llegó al Inter, y ninguno de ellos resultó en triunfo para el Nerazzurri con tres empates y una derrota.

Desde el inicio de la temporada 2020-21, Lautaro Martínez convirtió solo dos goles después de ensayar 48 disparos (incluyendo los bloqueados) en encuentros de Champions. El promedio de conversión del argentino (4,2%) es el más bajo entre los jugadores que intentaron 30 remates o más durante este periodo.

Ante la ausencia del atacante de la Selección argentina Simone Inzaghi encontró una solución en Dzeko, quien acumula siete goles ante Viktoria Plzen con las camisetas de Roma y el Inter. Además, con 36 años y 180 días, el bosnio es el jugador de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido de la Champions desde Didier Drogba con Chelsea en noviembre de 2014 (36 años y 259 días).

El equipo de Simone Inzaghi cosechó sus primeros tres puntos en la competición europea y el domingo volverá a la acción enfrentando a Udinese por la Serie A. Su próximo compromiso por Champions será el 4 de octubre cuando reciba a Barcelona en San Siro.

