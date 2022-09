Desde que desembarcó en la Roma , Paulo Dybala asumió el protagonismo en el equipo de la capital italiana. Mientras tanto, continúa haciendo méritos para ir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina : este lunes marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo sobre Empoli .

Bajo la atenta mirada de José Mourinho, el delantero es figura y se ha cargado la responsabilidad en sus hombros con total aplomo. Lo demostró en el Carlo Castellani desde el inicio del encuentro, y fue el gran responsable de que la Loba se reencuentre con la victoria tras una semana difícil.

Precisamente, el argentino se encargó de abrir la cuenta con una gran definición desde afuera del área que se clavó en el ángulo superior derecho del arco de Guglielmo Vicario, tras capturar un rechazo corto de Sebastiano Luperto. El zurdo volvió a exhibir la calidad de su pegada.

Desde su debut en Italia en septiembre de 2012 con la camiseta de Palermo, el ex Instituto es el jugador que más goles anotó de media distancia en la Serie A, con 27 festejos (junto a Dries Mertens). Eso también le abre posibilidades en la Albiceleste.

27 – Since his debut in Serie A in September 2012 Paulo #Dybala has scored the joint-most goals from outside the box in the Italian top-flight: 27, alongside Mertens. Joya.#EmpoliRoma #SerieA pic.twitter.com/0MYVLPUIvT

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 12, 2022

Es que al seleccionado que dirige Lionel Scaloni no le sobran goles desde lejos, por lo que la presencia de la Joya podría aportarle esa importante y necesaria faceta del juego al equipo argentino en la Copa del Mundo, sobre todo ante equipos que se intenten cerrarse atrás.

Dybala completó 81 minutos en el campo de juego ante Empoli y realizó un total de tres disparos, así como también generó tres situaciones de peligro. No solo anotó su gol, sino que fue quien envió el centro desde la derecha que Tammy Abraham conectó por el segundo palo para el 2-1 final.

Además, tuvo un disparo al palo en el inicio del juego, tocó el balón en 54 ocasiones y dio 31 pases, con un porcentaje del 87 por ciento de precisión. También recibió tres infracciones.

Desde su estreno en Roma, Dybala no se perdió ningún partido y suma tres goles y dos asistencias, con un total de 20 disparos, de los cuales ocho fueron al arco. Cinco de esos remates fueron desde afuera del área, lo que acentúa una de sus grandes virtudes.

Así, los números de Dybala en este inicio de temporada reflejan su gran momento en el ataque y refuerzan sus posibilidades de ganarse un lugar en la lista de Scaloni para Qatar 2022.

Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images