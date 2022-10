Dulce María por fin rompió el silencio y habló de la verdadera razón por la que no asistió a la boda de Maite Perroni.

La cantante recordó que no es la primera vez que ocurre una situación como esta, pues en su ceremonia matrimonial no pudieron acudir ninguno de los integrantes de la banda.

Apenas hace unas semanas, Maite Perroni se casó con Andrés Tovar, en medio de una emotiva ceremonia, la cual llamó la atención de los fanáticos.

Esto no sólo por la romántica celebración, sino también porque se reunieron algunos integrantes de la banda como Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Así como miembros de la telenovela “Rebelde”, entre ellos Angelique Boyer.

Por esa razón, llamó la atención que tanto Alfonso Herrera y Dulce María, no asistieron a este evento tan importante para su excompañera.

Después de que se especulara que había una mala relación entre las exRBD, Dulce aclaró que no pudo acudir a la boda de su amiga debido a que tiene mucha carga de trabajo.

La también actriz recordó que pronto regresará a las telenovelas con el melodrama “Pienso en ti”.

Además, que sigue con su carrera musical, por lo que justamente ese fin de semana tuvo que grabar algunos proyectos que al final le impidieron estar presente con la artista que interpretó a “Lupita”.

Dulce María destacó en un encuentro con la prensa durante el claquetazo oficial de la nueva telenovela en la que compartirá créditos con David Zepeda.

“Me hubiera gustado mucho verla de novia, pero se veía hermosa y de corazón estuve ahí. Le estuve mandando mucho amor”, destacó.

Asimismo, la actriz, de 36 años, recordó que lamentablemente ninguno de sus excompañeros de la banda juvenil, asistió a su boda con Paco Álvarez en 2019.

De igual forma aclaró que esto se debió por motivos de trabajo de los artistas, a quienes ha mostrado que aprecia.

“En mi caso, a mi boda no fue ninguno, entonces a veces tienes ganas de estar, pero por trabajo o por diversas circunstancias no puedes estar. Siempre va a ser así porque la gente quiere vernos pegados, sería muy bonito. Yo creo que también en el fondo quisiéramos vernos más, pero no fue posible. Te acostumbras, aunque a veces no puedes hacer mucho” DULCE MARÍA