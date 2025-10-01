El dueño del Banco BCT, Leonel Baruch, confirmó la revocatoria de su visa estadounidense, luego de recibir una notificación oficial por correo electrónico de la sección consular de la embajada en Costa Rica.

El empresario, quien acepta la soberanía de Estados Unidos para decidir quién ingresa a su territorio, negó categóricamente que esta medida esté relacionada con los dos casos de supuesto lavado de dinero.

La embajada indicó que surgió información que lo hace inelegible para mantener el documento de turista y negocios, una decisión que Baruch respeta como extranjero.