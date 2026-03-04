Dueña de la casa donde balearon a hombre jamaiquino brinda su testimonio

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un violento tiroteo sacudió la tarde del miércoles en San Rafael, abajo de Desamparados. Sicarios dispararon de forma indiscriminada contra un hombre que ingresaba al apartamento que alquila desde hace poco más de un mes.

Las detonaciones impactaron el portón y paredes de la propiedad. Varias balas atravesaron estructuras y una incluso cruzó de lado a lado un sillón dentro de la vivienda. El ataque dejó 19 casquillos en la escena.

Balas rozaron al objetivo

El blanco del atentado era un hombre de origen jamaiquino. Una de las balas rozó su cuerpo, pero no logró herirlo de gravedad. La víctima se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Testigos indicaron que los atacantes viajaban en un vehículo negro. Desde el automóvil dispararon sin importarles quién pudiera estar alrededor. En el interior de las casas vecinas también quedaron orificios de proyectil.

Familias estuvieron a segundos de una tragedia

La dueña de la propiedad confirmó que dentro de la vivienda pudieron estar su padre y su hermano al momento del ataque. Las balas ingresaron a distintas áreas de la casa, lo que expuso a varias personas a un riesgo mortal.

En el sitio, agentes del OIJ recolectaron los indicios balísticos y avanzan con la investigación para determinar el móvil y ubicar a los responsables.

Más detalles en el video adjunto.