El arquero costarricense Keylor Navas, volvió a la titularidad este día con el Paris Saint-Germain luego de ser baja durante varios días por una lesión en su pierna.

El PSG enfrentó al Angers este día, tras la victoria de 0-3, el Portero dio declaraciones sobre su continuidad en el equipo francés y afirmó que la situación deportiva que vive debe cambiar.

“¿Si me quiero quedar? Hay que estudiar muchas cosas. Al final tengo muy buena relación con Gigio (Donnarumma), no hay ningún problema con él. Por supuesto, quiero jugar todos los partidos. Al final, si es una situación como la de este año, será complicado. Veremos qué pasará en el futuro. Mi familia es feliz aquí, yo soy feliz en París, todos me tratan bien. Veremos qué pasa, tiene que cambiar de una forma u otra”, dijo Keylor Navas en el micrófono de Canal+.