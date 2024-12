Liga Deportiva Alajuelense completó este viernes su primer entrenamiento previo al partido de ida de las semifinales contra el Club Sport Herediano, programado para el próximo domingo a las 5:00 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado.

El técnico Alexandre Guimarães mantiene al equipo en concentración para este crucial encuentro y evalúa posibles ajustes en la alineación.

Aunque la base del equipo podría ser similar a la que ha utilizado en los últimos partidos, la principal incógnita es la situación de Joshua Navarro, quien presentó molestias físicas y entrenó al margen del grupo luego de la final de Copa Centroamericana ante el Real Estelí.

Si Navarro no logra recuperarse a tiempo, Creichel Pérez sería su reemplazo en el once titular. Por otro lado, la única baja confirmada es la del defensor Manjrekar James, quien no podrá estar presente debido a una expulsión.

Posible once de la Liga:

Alajuelense visitará Santa Bárbara este domingo en la semifinal de ida.