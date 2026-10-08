DT que descubrió a Bryan Ruiz recuerda el camino que lo tiene a las puertas de dirigir a Costa Rica

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El director técnico que descubrió a Bryan Ruiz recuerda el camino que lo tiene a las puertas de dirigir a Costa Rica.

Se trata de Enrique Vázquez, quien marcó la trayectoria del principal candidato al banquillo tricolor.

El entrenador rememora el proceso que llevó al candidato hasta la antesala de asumir la dirección técnica de la selección nacional.

Enrique Vázquez, exjugador y técnico nacional, afirma que “él tiene las condiciones idóneas, principalmente por su humildad y por su honestidad”.