Drones monitorean población de cocodrilos en Río Tárcoles

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Están usando drones para monitorear las poblaciones de cocodrilos en el Río Tárcoles, lo que también ha permitido detectar situaciones inesperadas en la zona.

Laura Porras, conservación y vida silvestre UNA, comenta que “en Costa Rica nosotros somos la primera iniciativa en la que estamos tratando de desarrollar una iniciativa de conteo utilizando imágenes tomadas con drones”.

La tecnología permite a los investigadores obtener datos precisos sobre el comportamiento y la cantidad de estos reptiles en su hábitat natural.