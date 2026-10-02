(FOTOS) Hallan droga con foto del presidente de Colombia

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un cargamento de 242 kilos de droga tipo cocaína fue localizado dentro de un vehículo durante un operativo realizado en Santo Domingo de Heredia.

El hallazgo se realizó por la Policía Municipal de Santo Domingo, en coordinación con la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública.

Paquetes tenían imagen de Gustavo Petro

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los paquetes de droga tenían una fotografía del presidente de Colombia, Gustavo Petro, además de una marca identificada como “555”.

Las marcas encontradas en los paquetes son analizadas por los investigadores para determinar el posible origen del cargamento, la estructura criminal a la que pertenecería y su destino.

Detuvieron dos hombres

Dentro del vehículo viajaban dos hombres, de apellidos González y Trigueros, a quienes detuvieron en el operativo.

Según las autoridades, ambos cuentan con antecedentes por delitos como robo agravado, uso de documento falso, amenazas y resistencia a la autoridad.

Además, se les decomisaron ₡90.000 en efectivo y $5.

Investigan origen y destino de la droga

La Policía de Control de Drogas mantiene abierta una investigación para determinar si el cargamento tenía como destino el mercado nacional o un trasladado hacia otro país.

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También se busca establecer qué estructura criminal estaría detrás del trasiego y si existen otras personas vinculadas con el cargamento.

El operativo se logró con apoyo de la unidad canina de la Policía Municipal, que permitió detectar la droga dentro de la cajuela del automóvil.

Por ahora, las autoridades continúan con el conteo y análisis de los paquetes mientras avanza la investigación.