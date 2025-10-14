Un importante cargamento de droga fue decomisado por las autoridades en 128 cilindros y latas que pretendían ser transportados dentro de contenedores en el puerto de Moín, utilizando un ingenioso método de camuflaje.

La sustancia ilícita estaba oculta aparentando ser partidas de malanga de exportación, según confirmaron los oficiales que participaron en el operativo antidrogas.

Esta información se mantiene en desarrollo activo mientras las autoridades profundizan la investigación para determinar el origen y destino final del alijo, así como identificar a los responsables de esta sofisticada operación de narcotráfico internacional.