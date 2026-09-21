Dos zonas del país concentran la mayor caída de rayos

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Entre sábado y domingo, el Instituto Meteorológico Nacional registró la caída de casi 6 mil rayos, siendo el Valle Central y la zona del Pacífico los dos puntos del país con más descargas atmosféricas durante el fin de semana.

En Alajuelita, una mujer se salvó por poco de ser impactada por un rayo cuando caminaba por el sector, y la fuerte descarga cayó en un árbol, hecho que quedó registrado en video por las cámaras de seguridad.

En lo que va del año, seis personas han sido trasladadas delicadas a centros médicos por el impacto de un rayo, mientras que una perdió la vida, por lo que las autoridades piden estar atentos a este tipo de fenómenos.