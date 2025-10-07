Un reciente informe de percepción tecnológica revela que la mayoría de costarricenses está de acuerdo con regular la inteligencia artificial, creando un marco propicio para la acción institucional.

En respuesta a esta necesidad social, dos universidades públicas ya han dado los primeros pasos concretos en el tema de la regulación de IA.

Estas iniciativas académicas buscan establecer parámetros éticos y legales para el desarrollo y uso responsable de estas tecnologías en el país, posicionando a Costa Rica a la vanguardia regional en esta materia.