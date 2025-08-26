Una tragedia sacudió este martes a los vecinos de Duacarí, en el cantón de Guácimo, cuando un rayo impactó a dos hombres mientras laboraban en una finca piñera de la zona.

El incidente fue atendido minutos después por la Cruz Roja Costarricense, que se desplazó hasta el lugar tras recibir la alerta. A su llegada, los socorristas encontraron a dos hombres, ambos de aproximadamente 45 años de edad, sin signos vitales.

Según versiones preliminares, el suceso ocurrió en medio de una tormenta eléctrica que afectaba la región atlántica. Las autoridades policiales se hicieron cargo de la escena para iniciar con el protocolo correspondiente.