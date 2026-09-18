Dos presuntos sicarios resultan heridos tras enfrentarse a balazos con la Fuerza Pública en Nicoya

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Dos presuntos sicarios terminaron heridos luego de enfrentarse a balazos con oficiales de la Fuerza Pública en Nicoya. El incidente ocurrió la noche del jueves, cuando los sujetos se toparon de frente con una de las unidades despachadas para atender el caso.

Los sospechosos, dos personas muy jóvenes, presuntamente llegaron hasta las afueras de una vivienda en el barrio San Martín, en el centro de Nicoya, y dispararon contra el inmueble.

Al darse a la fuga colisionaron con la motocicleta de la unidad policial y comenzaron a disparar contra los oficiales, quienes respondieron al fuego y lograron impactar a ambos sujetos.

Los heridos fueron trasladados en las unidades policiales hasta el Hospital de Nicoya, donde permanecen en condición estable.

Uno de ellos fue identificado como Sebastián Espinoza Sánchez, de 20 años, quien presenta dos impactos de bala en la pierna izquierda, un roce en el pecho y su mano izquierda totalmente destrozada tras recibir al menos tres impactos.

El segundo sospechoso, conocido solo con el alias de Pelo de Maíz, presenta un impacto de bala en su pierna derecha.

Este es el segundo incidente en menos de 24 horas en el que delincuentes se enfrentan a las autoridades, y el hospital de Nicoya fue resguardado por la policía, siendo la cuarta ocasión en el último mes en que oficiales custodian ese centro hospitalario.

Personeros del Organismo de Investigación Judicial atienden el caso para esclarecer los hechos y determinar los delitos que se les podrían imputar.

Diez oficiales del Organismo de Investigación Judicial han sido heridos este año durante enfrentamientos con delincuentes, según informó Michael Soto, director interino de la institución. El funcionario señaló que aunque ninguno ha fallecido, la cifra refleja un cambio en la criminalidad del país.

El criminólogo Rodrigo Campos señaló que comunidades con ciertas vulnerabilidades son predilectas por el crimen organizado costarricense, y que existe una lucha en proceso con aquellos jóvenes reclutados por organizaciones criminales ya desarticuladas que conocen el negocio, los contactos y las rutas de abastecimiento.