Este mediodía se registró un disturbio en el centro de Quepos, cerca de la parada de buses, durante el desfile cívico. Tres oficiales de la Fuerza Pública resultaron heridos mientras intervenían para controlar la situación.

Según reportes, uno de los oficiales sufrió un impacto de arma de fuego en la pierna durante un forcejeo con un individuo que intentó arrebatarle el arma. Otros dos oficiales resultaron lesionados por golpes y proyectiles como botellas y piedras lanzadas por los asistentes.

Los tres oficiales fueron trasladados a un centro hospitalario, donde se encuentran estables y fuera de peligro. Las autoridades iniciaron un proceso de verificación de videos para identificar y responsabilizar a los agresores.