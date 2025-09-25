Dos personas, entre ellas un adulto mayor, fueron encontradas sin vida al interior de una finca en la zona de Talamanca, en un hecho que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial.

La hipótesis principal que manejan las autoridades es que ambas víctimas habrían ingerido un agroquímico, lo que les causó la muerte de manera inmediata.

Agentes del OIJ se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres y recabar las evidencias necesarias que permitan determinar con exactitud las circunstancias que rodearon este trágico suceso.