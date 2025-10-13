Dos personas sobrevivieron de milagro tras una aparatosa colisión en el Alto de Goicoechea, donde su vehículo impactó contra un poste del servicio eléctrico.

Producto de la fuerte colisión, el automóvil alzó en llamas de manera inmediata, mientras que el poste, a causa del choque, cayó sobre la calzada.

Las dos personas que viajaban en el carro fueron trasladadas de emergencia al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para ser atendidas por las lesiones reportadas. Además, la caída del poste en la carretera dejó sin servicio eléctrico a cerca de 300 usuarios de la zona.